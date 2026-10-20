Después de 112 años, comienza el traslado del histórico puente de Vaqueros

Este martes 20 de octubre comienza el traslado del histórico puente sobre el río Vaqueros, una estructura que, según el municipio, lleva 112 años formando parte de la historia de la localidad.

La intendenta Andrea Salvatierra informó a través de las redes sociales que los trabajos consistirán en trasladar tres tramos del puente, cada uno de 33 metros de longitud y 85 toneladas de peso.

Las tareas se extenderían hasta el jueves o viernes y, de acuerdo con lo anunciado, no será necesario interrumpir la circulación vehicular durante el operativo.

La intervención forma parte de una obra que permitirá contar con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los congestionamientos en uno de los principales accesos a la ciudad de Salta.

Desde el municipio también destacaron que el proyecto busca preservar y poner en valor una estructura histórica vinculada con la identidad de Vaqueros.