Colonia Santa Rosa y El Galpón ya tienen nuevas cartas municipales: qué significa para los vecinos

Las leyes fueron promulgadas y publicadas oficialmente. Los documentos establecen las bases institucionales y las reglas de organización de ambos municipios.
Municipios19/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La provincia de Salta oficializó las cartas municipales de Colonia Santa Rosa y El Galpón, dos instrumentos fundamentales para la organización institucional y el ejercicio de la autonomía local.

Las disposiciones fueron publicadas este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial provincial, mediante las leyes 8557 y 8558, promulgadas por los decretos 685 y 686, respectivamente.

Las cartas municipales funcionan como normas fundamentales de cada municipio, dentro del marco establecido por las constituciones nacional y provincial.

A través de ellas se regulan aspectos de la organización de los poderes locales, las competencias institucionales y los principios que deben orientar la administración municipal.

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Qué establece la carta de Colonia Santa Rosa

En su texto, Colonia Santa Rosa destaca principios como la autonomía política, administrativa y financiera, la transparencia gubernamental y la participación de los vecinos en las decisiones públicas.

También incorpora referencias a la protección del ambiente, el patrimonio cultural y el bienestar animal.

El documento reconoce expresamente la importancia de impulsar políticas de tenencia responsable y protección de los animales, así como de promover una convivencia comunitaria respetuosa.

Una nueva etapa institucional para ambos municipios

La promulgación de las cartas municipales de Colonia Santa Rosa y El Galpón formaliza un marco normativo propio para la organización de sus instituciones.

Las disposiciones constituyen una referencia para el funcionamiento de los gobiernos locales y para la regulación de sus respectivas competencias.

En adelante, su aplicación deberá desarrollarse conforme a las normas y disposiciones previstas en cada carta municipal.

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