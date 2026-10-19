Familias de Tartagal podrán pagar terrenos fiscales en hasta 100 cuotas mensuales

El Gobierno de Salta oficializó la adjudicación en venta de terrenos fiscales a familias de Tartagal, mediante una medida destinada a avanzar en la regularización dominial de inmuebles utilizados como viviendas.

La decisión fue publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial provincial a través del Decreto 690/2026, que comprende propiedades ubicadas en distintos barrios de la localidad.

La disposición se vincula con el Plan Provincial de Urbanización Social y Regularización Dominial Mi Lote, creado para atender situaciones habitacionales de sectores vulnerables.

Según los fundamentos del decreto, las personas incluidas en el proceso son ocupantes actuales de los terrenos y cumplen los requisitos establecidos para acceder a la adjudicación.

Cómo deberán pagar los terrenos

La norma establece que el precio fijado para cada inmueble podrá abonarse en hasta 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, ante el organismo que indique la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado.

También dispone que los beneficiarios deberán hacerse cargo de las deudas que graven las propiedades y de los impuestos provinciales y municipales correspondientes, en los términos establecidos por el decreto.

Los terrenos tendrán que destinarse exclusivamente a vivienda única familiar, con ocupación continua y permanente.

Además, los adjudicatarios no podrán vender, alquilar ni prestar los inmuebles sin autorización oficial mientras no se haya cancelado la hipoteca.

El incumplimiento de las condiciones previstas podrá provocar la caducidad de la adjudicación, con las consecuencias contempladas en la normativa.

La medida busca que familias que ya ocupan terrenos provinciales puedan avanzar hacia su regularización, mediante un mecanismo de compra y escrituración.