Aguas del Norte despliega un plan para garantizar el abastecimiento en Tartagal y Mosconi

Con el objetivo de blindar la infraestructura sanitaria ante los recurrentes embates climáticos y optimizar la provisión de agua potable en el norte provincial, el gerente general de Aguas del Norte, Juan Bazán, encabezó una serie de supervisiones técnicas en el departamento San Martín.

Las acciones comprenden frentes de obra estratégicos en los sistemas de abastecimiento que alimentan de manera directa a las ciudades de Tartagal y General Mosconi, así como a diversas localidades y parajes de la zona circundante.

Durante su recorrido por la planta potabilizadora Tartagal —vital para el suministro de los núcleos urbanos vecinos—, el titular de la empresa evaluó el avance de los trabajos de mantenimiento y optimización en la abducción del acueducto, además de la ejecución de defensas perimetrales sobre las cañerías y la toma aguas arriba.

Estas medidas preventivas buscan neutralizar el impacto destructivo de eventuales crecidas repentinas del río Tartagal. En paralelo, la comitiva integrada por el jefe de Distrito, Rafael Camacho, y el equipo operativo se trasladó hasta el dique El Limón y la Toma Nro. 1 del río Caraparí, donde verificaron el funcionamiento del sistema que opera como reserva principal de la planta de Itiyuro para consolidar la seguridad hídrica de toda la región.