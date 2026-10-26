"Argentina, allá vamos": el papa León XIV despeja las dudas y confirma su histórica visita al país

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el papa León XIV despejó este lunes cualquier manto de duda y ratificó su anhelada visita a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre en el marco de una gira regional que también abarcará a Uruguay y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el Pontífice, un guiño directo a sus años de intenso trabajo pastoral en tierras peruanas. El anuncio adquiere una dimensión excepcional no solo por el peso político y espiritual del viaje, sino por el delicado contexto médico que lo rodeó hasta hace pocas semanas, cuando debió ser sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior derecho del pulmón debido a un adenocarcinoma detectado de manera temprana.

Lejos de amilanarse por el postoperatorio, el prelado había dado claras muestras de su férrea voluntad de concretar la visita en cada oportunidad que se le presentó. Semanas atrás, en plena audiencia general en la plaza de San Pedro, sorprendió a una pareja de recién casados santafesinos con un rotundo “Argentina, allá vamos”, una frase espontánea que rápidamente anticipó los planes vaticanos y que se sumó al gesto cómplice de responder “Allí estaré” ante la invitación de religiosos cordobeses.

La tranquilidad institucional llegó luego de que los partes médicos confirmaran que el tumor estaba perfectamente localizado y exento de tratamientos adicionales, lo que permitió al Papa retomar de manera paulatina sus actividades y dar luz verde a un periplo sudamericano que promete concentrar la atención internacional.

(Con información de Infobae)