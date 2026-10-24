La ciudad de Salta impulsa la construcción con beneficios fiscales y una herramienta digital 3D

Quienes desarrollen proyectos de construcción al sur de avenida San Martín, en la ciudad de Salta, pueden acceder a exenciones impositivas de hasta cinco años, según las medidas de incentivo urbano expuestas por la Municipalidad durante NOA Construye 2026.

La iniciativa busca estimular las inversiones en sectores que el municipio considera prioritarios para el crecimiento de la ciudad. Además de los beneficios tributarios, se contemplan incentivos relacionados con las tasas de construcción y las condiciones de edificación.

Una herramienta digital para conocer qué se puede construir

Como parte de las medidas para facilitar nuevos proyectos, la Municipalidad presentó Salta 3D, una plataforma gratuita que permite consultar las posibilidades de construcción de un terreno mediante su identificación catastral.

El sistema informa las alturas permitidas, las normas urbanísticas y la capacidad constructiva de cada parcela, para que propietarios, compradores y desarrolladores conozcan las condiciones antes de avanzar con una inversión.

El municipio también trabaja en la actualización de los códigos de edificación y planificación. Sin embargo, la información oficial difundida no precisa qué impuestos están comprendidos en las exenciones ni los requisitos particulares para acceder a ellas.