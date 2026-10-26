Jarsún desmintió que quiera ser intendente de Salta: “Nunca dije eso”

El ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún, desmintió las versiones que circularon durante el fin de semana sobre una posible candidatura a intendente de la Capital en 2027. Explicó en Pelo y Barba por Aries, que nunca manifestó esa intención y que actualmente está concentrado en sus responsabilidades dentro del Gobierno provincial.

“No, eso no es real, yo nunca dije eso. Lo desmiento porque yo no dije nada de eso”, afirmó el funcionario. Sin embargo, reconoció que mantiene aspiraciones políticas: “Me gustaría en algún momento volver a participar, eso no lo niego”. Aclaró que cualquier candidatura dependerá de las decisiones del espacio que integra y del gobernador Gustavo Sáenz.

Jarsún también buscó despejar cualquier especulación sobre una eventual competencia con el actual intendente Emiliano Durand, quien ya manifestó su intención de buscar la reelección. “Con Emiliano Durand trabajo muy bien, tenemos una muy buena simbiosis de trabajo”, sostuvo. Además, remarcó que no pretende generar desconfianza con un dirigente con el que mantiene contacto permanente.

El ministro dejó abierta la posibilidad de competir por otro cargo. “Capaz que no en esta, capaz que en la nacional”, expresó, aunque insistió en que no existe ninguna candidatura definida. También reveló cuál es la prioridad electoral de su partido: “Queremos que Gustavo sea de vuelta gobernador”.

Finalmente, Jarsún aseguró que ni siquiera en conversaciones privadas planteó la posibilidad de disputar la Intendencia capitalina. “Es un rumor que no nació de mí”, insistió. Consultado sobre la fecha de las próximas elecciones provinciales, confirmó que todavía no están firmados los decretos de convocatoria.

Por otra parte, Jarsún se refirió a las reuniones que mantiene el Gobierno provincial con intendentes y legisladores para definir las obras prioritarias del Presupuesto 2027. Explicó que ya se realizaron tres encuentros regionales y que los pedidos varían según las necesidades de cada municipio, desde pavimentación hasta iluminación. Además, reconoció que los recursos son escasos y aseguró que la Provincia busca garantizar la continuidad de obras públicas ante la falta de financiamiento nacional.