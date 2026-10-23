Salta redefine su Presupuesto 2027 desde el territorio

En medio de un escenario donde la urgencia económica suele eclipsar el horizonte, el Ejecutivo provincial ha decidido trasladar la mesa de dibujo del Presupuesto 2027 directamente al territorio. Bajo la premisa de saber “discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante”, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, lideró en Coronel Moldes el tercer encuentro regional que congregó a intendentes y legisladores de seis departamentos y once municipios.

Lejos de los despachos herméticos de la capital, la estrategia busca blindar las demandas reales de los habitantes mediante un modelo de debate federal que ya recorrió los Valles Calchaquíes y la región sur, consolidando una marca registrada de la administración de Gustavo Sáenz.

Aprovechando el respaldo de siete años consecutivos de equilibrio y orden financiero, la cúpula gubernamental no se limitó al diagnóstico político, sino que tradujo el cónclave en anuncios concretos para la región. Entre los jefes comunales y el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, se confirmó el inminente inicio de la remodelación y ampliación del hospital “Dr. Luis Anzoátegui”, una demanda histórica para la salud pública local.

A este proyecto se sumaron los avances de obras de gran envergadura ya planificadas para el área metropolitana y el interior, como la esperada autopista del Valle de Lerma, el by pass vial en Campo Quijano y las intervenciones sobre la ruta provincial 24, diseñadas para transformar la conectividad urbana y productiva.

La dinámica de las mesas de trabajo operó como un engranaje multisectorial donde los dirigentes locales cruzaron demandas cara a cara con los ministros de Gobierno y Justicia, de Salud Pública, de Desarrollo Social y de Seguridad. Esa articulación transversal no solo permitió relevar necesidades puntuales para el próximo ejercicio fiscal, sino que evidenció una voluntad política de anticiparse a las tensiones mediante la planificación anticipada.

En un momento donde la gestión pública se debate cotidianamente entre apagar incendios y proyectar el futuro, Salta opta por descentralizar la toma de decisiones y llevar el pulso presupuestario al terreno de los hechos, buscando que cada recurso responda a una visión estratégica de desarrollo a largo plazo.