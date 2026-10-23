La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa por el caso $LIBRA

La tormenta judicial que amenazaba con ensombrecer el frente político del oficialismo encontró un desenlace definitivo en los tribunales federales. Este viernes, el juez Marcelo Martínez De Giorgi dispuso el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la causa que investigaba las derivaciones de la fallida criptomoneda $LIBRA.

Con una resolución tajante que determinó la inexistencia de delito bajo el argumento de que los sucesos investigados no encuadran en ninguna figura legal tipificada, el magistrado cerró un expediente que había puesto bajo la lupa la presunta responsabilidad de la cúpula gubernamental en la promoción del activo virtual.

La decisión judicial no solo despeja el horizonte penal del primer mandatario y de su principal colaboradora, sino que también alcanza de manera integral al resto de los imputados que figuraban en el expediente, entre los que se encontraban Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El fallo se cristalizó luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano formalizara un pedido de sobreseimiento al considerar que la investigación no logró demostrar la comisión de ilícitos penalmente punibles, una postura que encontró vía libre para su concreción judicial ante la ausencia de querellantes particulares dispuestos a sostener la acusación o apelar la medida.

De esta manera, el expediente vinculado al ecosistema cripto que supo sacudir los corrillos políticos y financieros queda oficialmente clausurado.

(Con información de Infobae)