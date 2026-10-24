Durand: “Para que haya laburo, la gente tiene que construir”

El intendente de Salta, Emiliano Durand, defendió el papel de la construcción en la generación de empleo y aseguró que la Municipalidad busca eliminar obstáculos para facilitar las inversiones. Durante su participación en NOA Construye 2026, sostuvo que el crecimiento económico de la ciudad depende, en gran medida, de la actividad del sector privado.

“Para que haya laburo, la gente tiene que construir. No hay ningún dinamizador tan grande de la economía como la construcción”, afirmó el jefe comunal durante el panel denominado El Estado como facilitador.

El rol del municipio en las inversiones

Durand planteó que el Estado debe generar condiciones para que los proyectos inmobiliarios avancen con menos trámites, reglas claras e infraestructura adecuada. En ese sentido, defendió la actualización de las normas de edificación y la digitalización de los procedimientos municipales.

“Dirigimos la inversión pública a acompañar y fomentar el desarrollo privado”, expresó al mencionar obras previstas y en ejecución en San Luis, como nuevas rotondas, una costanera y la planificación de un puente sobre el río Arenales.

El intendente también sostuvo que ampliar la oferta de viviendas requiere facilitar la participación del sector privado, sin abandonar la planificación urbana. Su propuesta combina incentivos tributarios, simplificación administrativa y obras públicas para promover nuevas construcciones.