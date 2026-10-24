Alerta en Orán por alto riesgo de incendios forestales: Tartagal presenta peligro moderado
Orán registra un nivel alto de peligro de incendios forestales este sábado 24 de octubre, de acuerdo con el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil. La advertencia apunta a reforzar las medidas de prevención para evitar focos de fuego en zonas rurales y sectores con vegetación.
El reporte establece diferencias entre las tres ciudades evaluadas: Orán presenta riesgo alto, Tartagal moderado y Salta Capital bajo. La clasificación corresponde a las condiciones de peligro de incendios y no significa que existan focos activos en esas localidades.
Recomiendan evitar cualquier tipo de quema
Ante este escenario, se recomienda no encender fuego en campos, bosques o zonas rurales, evitar las quemas de pastizales y residuos, y no arrojar colillas encendidas ni vidrios en sectores con vegetación seca.
También se advierte sobre la importancia de prestar atención a los vientos, que pueden favorecer la propagación del fuego, especialmente durante jornadas secas y calurosas.
Desde Defensa Civil recordaron que ante la presencia de humo o fuego se debe dar aviso inmediato a las autoridades, para permitir una intervención temprana y evitar que un foco se extienda.