Clima en Salta: un sábado gris y lluvioso con temperaturas en descenso

El sábado comenzó con lluvias, humedad y un marcado descenso de temperatura en Salta Capital. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima prevista es de 20°C, con lluvias durante la mañana y chaparrones por la tarde y la noche.

El organismo anticipó una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante la mañana, mientras que para la tarde y la noche se ubica entre el 10% y el 40%. Para el domingo se espera un nuevo descenso térmico, con 11°C de mínima y 17°C de máxima.

Orán, entre las ciudades más cálidas del país

Mientras la Capital registraba 18,8°C y una humedad del 82% a las 8, San Ramón de la Nueva Orán se ubicaba en el segundo puesto del ranking nacional de temperaturas del SMN, con 22,6°C.

La ciudad norteña quedó apenas por debajo de Formosa, que encabezaba la clasificación con 22,7°C. El contraste mostró diferencias térmicas dentro de la provincia durante las primeras horas del sábado.