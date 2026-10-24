Presupuesto 2027: hospital, autopista y rutas entre las prioridades del Valle de Lerma

El Gobierno de Salta comenzó a definir las prioridades del Presupuesto 2027 para el Valle de Lerma, con obras de infraestructura vial y sanitaria entre los principales proyectos. Durante una reunión en Coronel Moldes, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, anticipó el próximo inicio del proyecto de remodelación y ampliación del hospital Dr. Luis Anzoátegui.

El encuentro reunió a representantes de seis departamentos y once municipios, que plantearon sus necesidades ante funcionarios provinciales. La discusión apunta a determinar qué inversiones podrán incorporarse a las cuentas públicas del próximo año.

Hospital, autopista y rutas entre las prioridades

Camacho también mencionó la autopista del Valle de Lerma, el bypass vial de Campo Quijano y las intervenciones previstas sobre la ruta provincial 24 como parte de los proyectos de infraestructura impulsados por la Provincia.

Sin embargo, el comunicado oficial no detalló cuánto dinero se asignará a cada obra en el Presupuesto 2027, ni estableció nuevos plazos de ejecución para los proyectos viales mencionados.

“Debemos discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante”, sostuvo Camacho durante la reunión, al plantear que las demandas municipales deberán ordenarse según las prioridades y posibilidades de la Provincia.

El Gobierno continuará con la elaboración del proyecto presupuestario a partir de los planteos recogidos en las reuniones regionales. La definición de las partidas permitirá conocer qué obras tendrán financiamiento previsto para 2027.