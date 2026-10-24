Cerraron Sico y Jama por fuertes vientos: cómo están los demás pasos fronterizos

Los pasos fronterizos del norte argentino presentan situaciones diferentes este sábado 24 de octubre. Sico y Jama figuran cerrados para toda clase de vehículos, en una jornada marcada por fuertes vientos en la zona cordillerana. Mientras tanto, los cruces hacia Bolivia y Paraguay mantienen su habilitación, según los últimos reportes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil.

Chile: Sico y Jama cerrados, Socompa solo ferroviario

El paso de Sico permanece cerrado al tránsito vehicular, con temperaturas previstas de entre -2°C y 11°C y vientos de 40 kilómetros por hora.

También figura cerrado el paso de Jama, en Jujuy, donde se pronostican vientos de 83 km/h y temperaturas de entre 1°C y 13°C.

En tanto, Socompa se encuentra habilitado únicamente para el tránsito ferroviario, sin circulación de vehículos particulares. En esa zona se esperan vientos de hasta 85 km/h y probabilidad de lluvias.

Bolivia: cruces habilitados durante la jornada

En la frontera con Bolivia, Salvador Mazza permanece habilitado las 24 horas, al igual que el puente internacional de Aguas Blancas y el paso de Los Toldos.

Por su parte, el cruce de Aguas Blancas por chalanas figura habilitado de 7 a 9, de acuerdo con el horario consignado en el reporte.

Las condiciones meteorológicas incluyen cielo nublado, algunas lluvias débiles y temperaturas que varían según la localidad.

Paraguay: Misión La Paz habilitado hasta las 20

El paso fronterizo Misión La Paz–Paraguay está habilitado entre las 7 y las 20, con pronóstico de cielo nublado y lluvias.

Ante los fuertes vientos en la cordillera y la posibilidad de calzadas resbaladizas por las precipitaciones, se recomienda consultar el estado de los cruces antes de viajar, llevar la documentación correspondiente y respetar las indicaciones del personal fronterizo.

Los horarios y las habilitaciones pueden modificarse durante la jornada por razones meteorológicas o de seguridad.