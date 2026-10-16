Salta propone un fin de semana con música, danzas y actividades culturales

Salta ofrece una variada agenda de actividades culturales y recreativas para este fin de semana, con propuestas que van desde la música española y las danzas tradicionales hasta talleres de bienestar emocional.

En N&N, por Aries, Andrea Stizcjmasger presentó las principales actividades y destacó la importancia de encontrar espacios para disfrutar de la cultura y desconectarse de las exigencias cotidianas.

Una de las propuestas para este viernes 16 de octubre será la conferencia “España no tiene una sola voz”, que se realizará a las 20 en el Salón Fernando Silvestre de la Sociedad Española de Salta, ubicado en Balcarce 653.

La actividad estará a cargo del profesor Pablo Zulig, quien ofrecerá un recorrido por la historia de los compositores españoles, con ejemplos musicales, imágenes y referencias a la relación entre música, pintura e identidad cultural.

Feria de colectividades y danzas tradicionales

Para este sábado 17 de octubre está prevista la Feria de Colectividades en el Centro Cívico, ubicado en avenida Paraguay 1240.

La Escuela Latinoamericana de Arte y Danza participará con representaciones de siete países, mostrando sus danzas y vestimentas tradicionales. También habrá productos y propuestas para recorrer en la previa del Día de la Madre.

El bailarín y profesor José García adelantó además otras actividades culturales, entre ellas el encuentro de escritores y libros del 29 de octubre y el cierre del Mes Cultural de la Sociedad Española, previsto para el 30.

La agenda continuará el 14 de noviembre con un encuentro de danzas folclóricas que reunirá a más de diez delegaciones de la provincia. El 27 de noviembre habrá un espectáculo de Tango Historia y el 11 de diciembre se celebrará el Día Mundial del Tango en la Casa de la Cultura.

Un taller para reducir el estrés y recuperar el bienestar

También se presentó “Volver a Vos”, una propuesta presencial de seis meses que comenzará el 31 de octubre en Salta Capital.

El taller combinará yoga y herramientas de regulación emocional, con encuentros mensuales los sábados de 10 a 12. Está dirigido a personas que buscan trabajar sobre el descanso, la autoexigencia y el bienestar personal.

La iniciativa es impulsada por Soy Plenamente y contempla distintas modalidades de inscripción, incluida la posibilidad de cobertura mediante obras sociales.

Para obtener información, los interesados pueden comunicarse al 3874-583236 o consultar el Instagram @soyplenamente.

Stizcjmasger invitó a los salteños a aprovechar las distintas propuestas y encontrar espacios para la cultura, el encuentro y el bienestar durante el fin de semana.