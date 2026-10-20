BTS llegó a la Argentina y desató la euforia de sus fans: dará tres shows con entradas agotadas

La espera terminó para los fanáticos argentinos de BTS, el grupo surcoreano de K-pop. La banda surcoreana llegó este martes a Buenos Aires, procedente de Chile, y se prepara para ofrecer sus primeros tres conciertos en el país, todos con entradas agotadas.

Los siete integrantes, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, arribaron en un avión privado y fueron trasladados bajo un operativo de seguridad hasta el hotel donde se alojarán.

Según publicó TN, las imágenes de los músicos recorriendo Buenos Aires comenzaron a circular en las redes sociales y provocaron una fuerte reacción entre sus seguidores, conocidos como ARMY.

Tres conciertos históricos en La Plata

BTS se presentará en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre. Los tres recitales comenzarán a las 20.

Será la primera vez que el grupo actúe en Argentina, en el marco de su gira mundial ARIRANG, que marca su regreso a los escenarios.

Una gira que rompe récords

El espectáculo recorrerá 34 regiones con más de 80 presentaciones y contará con un escenario inmersivo de 360 grados.

La gira ya agotó 41 fechas en estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, con cerca de 2,4 millones de entradas vendidas.

Con su llegada al país, BTS comienza la cuenta regresiva para tres conciertos que reunirán a miles de seguidores del K-pop.