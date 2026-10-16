La Ventolera cumple 20 años y lo celebra con teatro, talleres y entradas a la gorra

El espacio cultural independiente La Ventolera cumple 20 años y prepara una celebración abierta a la comunidad salteña, con funciones teatrales y talleres artísticos entre este viernes 16 y el domingo 25 de octubre.

La artista plástica y ceramista Marianela Torino, integrante del espacio, contó en N&N, por Aries, que los festejos comenzarán este viernes a las 21 con la obra salteña Simplemente Chau Héctor.

“Las entradas son a la gorra, la idea es que nadie se tenga que privar por una cuestión económica”, explicó. Para reservar lugares, recomendó comunicarse con La Ventolera a través de sus redes sociales o WhatsApp.

El programa, denominado Que siga soplando el viento, también incluye un taller de títeres de cerámica para niños, este sábado 17 de octubre de 10 a 12, a cargo de Canela Álvarez.

El sábado 24 habrá otra propuesta que combina cerámica y teatro de objetos, destinada a jóvenes y adultos, coordinada por Torino y Silvia Martínez.

Dos décadas de cultura independiente

La Ventolera nació en 2006 y actualmente reúne a unas 14 personas que sostienen sus actividades en la sede de Mitre y O'Higgins, en Salta Capital.

Torino destacó que el espacio permite que artistas emergentes tengan oportunidades para mostrar sus trabajos, aunque advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector.

Según señaló, el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro afecta a las salas independientes y provoca demoras en pagos comprometidos por actividades ya realizadas.

Pese a ese panorama, resaltó el acompañamiento de la comunidad que permitió sostener el proyecto durante dos décadas.