Furor por U2 en la Argentina: agotaron la preventa en dos horas

La fiebre por el regreso de U2 a Buenos Aires quedó formalmente desatada este miércoles, cuando la preventa exclusiva para sus dos conciertos en el Estadio River Plate se agotó en apenas dos horas ante una masiva marea digital que reunió a más de un millón de personas en la fila virtual.

La cifra ratifica la enorme expectativa que genera la vuelta de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a la Argentina, donde no se presentan desde octubre de 2017, cuando trajeron su recordado The Joshua Tree Tour. Con este rotundo éxito inicial en la taquilla, la atención se traslada ahora a la venta general que se habilitará este jueves a las 10 a través de la plataforma oficial, instancia que definirá el remanente de localidades disponibles para las funciones del 23 y 25 de marzo de 2027.

Los recitales en el Monumental formarán parte de The Greatest Show on Earth, la gira internacional con la que el legendario grupo celebra sus 50 años de historia desde su formación en Dublín, una travesía escénica que la productora local DF Entertainment prometió desplegar con una puesta en gran escala y la participación estelar de Beck como artista invitado.

Este reencuentro con el público argentino coincidirá, además, con una esperada renovación discográfica de la banda, que lanzará el próximo 13 de noviembre Carnaval de Luz, su primer álbum de estudio con material inédito en una década. Con colaboraciones estelares de la talla de Brian Eno, Martin Garrix, Ryan Tedder y hasta una participación vocal de Dolly Parton, el nuevo repertorio y la locura desatada en la web confirman que, a medio siglo de su nacimiento, la maquinaria musical de U2 mantiene intacto su imán inquebrantable de masas.

(Con información de Infobae)