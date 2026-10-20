Murió Antonio Grimau a los 82 años, uno de los grandes galanes de la televisión argentina

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, luego de permanecer varios días internado por problemas de salud. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lo despidió destacando su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro.

Según informó TN, el artista falleció el lunes 19 de octubre, a las 23, después de permanecer internado en el Hospital María Ferrer. Padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa, aunque no se confirmó oficialmente la causa inmediata de su muerte.

Nacido el 10 de marzo de 1944 como Antonio Rebolini, comenzó su carrera artística a los 16 años y se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión argentina.

Alcanzó la fama como galán de telenovelas en producciones como Trampa para un soñador y Dos a quererse. También participó en Soy gitano, Valientes y Herederos de una venganza.

En el cine debutó en 1974 con La Mary, junto a Susana Giménez y Carlos Monzón. Décadas después, uno de sus papeles más recordados fue la interpretación de Sandro en la serie Sandro de América, estrenada en 2018.

En 2021 había atravesado una grave internación por coronavirus que lo mantuvo casi dos meses hospitalizado. Pese a las dificultades de salud, logró recuperarse y regresar a los escenarios.

Con más de seis décadas de carrera, Grimau dejó una huella en la televisión argentina y en generaciones de espectadores que lo acompañaron desde sus primeras novelas.