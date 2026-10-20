Financiamiento universitario: la Justicia aceptó revisar la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la ley

La Justicia federal aceptó un planteo del Gobierno de Javier Milei y habilitó una nueva apelación en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora deberá revisarse la continuidad de la ejecución de la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas estudiantiles.

De acuerdo con TN, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al reclamo del Ejecutivo, luego de que el juez Martín Cormick rechazara inicialmente el recurso.

El Gobierno sostiene que ya cumplió con la medida judicial y que el plazo de vigencia de la cautelar venció. Por ese motivo, cuestiona que continúe su ejecución.

La resolución no significa que la cautelar haya sido anulada ni que el Gobierno esté liberado de cumplirla. La Cámara solamente habilitó la revisión del planteo oficial, sin pronunciarse todavía sobre el fondo del conflicto.

El fallo se suma a otra decisión del 15 de octubre, cuando la Justicia suspendió provisoriamente las multas de $100.000 diarios impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras se tramita una apelación.

La disputa judicial continúa en medio del reclamo de las universidades públicas por la aplicación de la ley y la recomposición de los salarios y las becas.