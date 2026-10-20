Hoy imputarán al joven que habría asesinado a su madre

El hijo de la víctima, un joven de 21 años que permanece detenido, será imputado este martes por la muerte de su madre, una mujer de 38 años hallada sin vida durante la madrugada del lunes en una vivienda del barrio Facundo Quiroga. Está señalado como el principal sospechoso del ataque que terminó con su vida.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la audiencia de imputación está prevista para hoy. En esa instancia se le comunicará formalmente la acusación en su contra.

La investigación está a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Joaquín V. González. La funcionaria se trasladó al lugar el mismo lunes para coordinar las tareas del personal de Criminalística y dispuso que se realice la autopsia para determinar de manera fehaciente la causa de la muerte. El hecho se investiga como un femicidio.