Negaron acceso al ADN por el que Vera estuvo preso 10 años

Esta mañana hubo una nueva audiencia entre la defensa de Clemente Vera y su familia, los abogados Roberto Reyes y José Vargas con la Unidad Fiscal que investiga el doble femicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. En la misma se debía establecer si finalmente se les daba acceso a la información que habían solicitado a mediados de agosto: tener acceso a los datos nativos o datos crudos respecto a la muestra de ADN con la que fue culpado en segunda instancia Santos Clemente Vera.

El fiscal Daniel Espilocín, integrante de la Unidad Fiscal a cargo de la reapertura del caso negó el acceso a dicha información. La jueza de Garantías Silvia Tavera as

Se trata del ADN que había estado en la UBA y en el Centro de Referencia de Huellas Genéticas de Nantes en Francia. El cromosoma Y que referenciaba a una “patrilinea” de Vera fue el que el Tribunal de Segunda Instancia se basó para condenarlo. Aunque dicho cromosoma, en cambio, no había sido detectado por el laboratorio francés. Esa diferencia, explicó la fiscal Luján Sodero hace algunas semanas, podía deberse a que “se tomaron muestras de diferentes partes” de la muestra.

Reyes aseguró a Aries que apelarán la decisión y explicó que en la audiencia de mediados de agosto en la que se había solicitado información, el perito de la familia Vera, Gabriel Boscelli, aclaró que lo que solicitaban no se trataba del informe porque puede tener algún sesgo, por ejemplo la elección de celdas de secuenciación. El abogado indicó que “lo que se solicitó es el archivo electrónico posterior, una verificación electrónica”.

Desde las primeras solicitudes de la información que la fiscalía se opuso, y le cuestionaron por que no solicitaron la información antes. Respecto a ello Reyes lo desmintió y aseguró que “el perito Corach le dijo a Raimundi (NdelaR: el perito de parte de la defensa de Vera durante el juicio) que las muestras habían sido desechadas por Criminalística y que solo le quedaba un remanente que no tenía suficiente material biológico para la contraprueba y le recomendó remitirse a las pruebas de Francia. Pedimos que se investigue y nunca se corrió vista de eso”.

Sobre la jueza Tavera, el abogado agregó que “se inhibió en la misma causa y ahora decide sobre esto”.