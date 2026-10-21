Mendioroz Juncosa ya está en Salta: quedó alojado en la Alcaidía y será imputado por estafas reiteradas

Después de cuatro años de haber estado fugado, Nicolás Mendioroz Juncosa regresó a Salta para responder ante la justicia por una causa de presuntas estafas con inversiones en bitcoins. Su traslado desde Buenos Aires se realizó por vía terrestre, bajo custodia de efectivos de la Policía de Salta.

La información se confirmó a partir de un oficio judicial dirigido a las autoridades de la Alcaidía, en el que se comunica la decisión de la jueza Claudia del Valle Puertas, integrante del Colegio de Jueces de Garantías, de disponer la recepción y alojamiento del acusado en calidad de detenido. La medida corresponde a la causa GAR 180542/22-0, caratulada como estafas reiteradas, tres hechos en concurso real, y confirma que Mendioroz Juncosa deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza el procedimiento.

Mañana, como anticipó Aries, será la audiencia de imputación. Se espera que la Fiscalía pida su prisión preventiva. La defensa había intentado frenar la orden de captura internacional ofreciendo un inmueble como garantía, pero la jueza Puertas rechazó la propuesta por considerar que no cumplía con los requisitos legales.

Mendioroz Juncosa estuvo seis días detenido en Aeroparque, custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según trascendió, sus abogados habían solicitado costear el traslado a Salta por vía aérea, pedido que la justicia salteña rechazó.

Las primeras denuncias se remontan al 2021, al menos son tres los damnificados que aseguran que le entregaron dinero a Mendioroz Juncosa para que lo administrara mediante inversiones en bitcoin y otras operaciones con criptomonedas.