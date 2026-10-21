Le regularon $7.500 de honorarios y el Colegio de Abogados lo repudió

El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta difundió un comunicado oficial a través de su página web en el que expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo institucional” ante una resolución judicial de mediados de octubre, que reguló en $7.503 los honorarios del abogado Marcelo Medina en un proceso de ejecución de honorarios.

La institución sostuvo que “una regulación de esta magnitud no puede pasar inadvertida ni ser naturalizada por quienes tienen la responsabilidad de defender la dignidad del ejercicio profesional”.

El carácter alimentario de los honorarios

El Colegio recordó que los honorarios de los abogados tienen carácter alimentario y que “no son una dádiva ni un reconocimiento simbólico, sino el fruto del trabajo profesional”. También remarcó los años de formación que hay detrás de cada profesional del derecho, además de los gastos corrientes que implica ejercer la profesión.

Por todo ello, consideró que la suma fijada es “manifiestamente insuficiente” y que “evidencia una desproporción entre el reconocimiento económico otorgado y la dignidad que merece el trabajo profesional”.

Críticas al sistema judicial

Las críticas apuntaron también al Poder Judicial. La entidad advirtió que resulta especialmente preocupante que sea dentro del propio sistema de administración de justicia donde se establezcan retribuciones de esta naturaleza y alertó que, de reiterarse, estas decisiones podrían consolidar criterios de regulación incompatibles con una retribución profesional razonable.

“Ninguna interpretación normativa debería conducir a la naturalización de remuneraciones que, por su insignificancia económica, terminan desvalorizando el ejercicio de la abogacía”, señalaron desde el Colegio.

En esa línea, destacaron el rol de los abogados como “actores indispensables para garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva” y reclamaron respeto por su trabajo.