‘Conejo’ Martínez fue imputado por lavado y quedará detenido

Imputaron al exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez como jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos y disponen su prisión preventiva por dos meses. Así lo decidió al mediodía el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya en una nueva audiencia de formalización de la investigación penal, requerida por la PROCUNAR NOA.

Tal como lo adelantó Aries, la defensa de Martínez presentaría el pedido de prisión domiciliaria por “motivos de salud”, en referencia de un tumor en la cabeza por el que fue operado. Su abogado Sergio Herrera aseguró que su estado era “delicado” y que la última intervención fue hace alrededor de dos meses. Sin embargo, informaron desde fiscales federales que “la única certificación médica presentada era de hace cuatro meses”. Herrera informó que Martínez fue intervenido en el Imac y el hospital San Bernardo. La fiscalía aseguró que la información requerida a dichos centros sanitarios “daba cuenta de una recuperación exitosa del paciente”.

De la audiencia participaron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, por la PROCUNAR NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de PROCUNAR y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.

Para sostener la prisión preventiva luego de que el intendente se fugara, la fiscalía advirtió además la posibilidad de entorpecer la investigación y de una nueva fuga, por el antecedente reciente y por la ubicación de su domicilio, colindante con Bolivia. Además destacaron los contactos que el exintendente ya mostró y reforzaron su pedido por su “capacidad económica, influencia en la zona dado su paso por la intendencia y sus conexiones políticas”.

La fiscalía tendrá seis meses más para avanzar en la investigación que ya lleva dos años. El ex intendente quedó alojado ahora en el penal de Villas Las Rosas.