Trasladaron a 1.400 presos de Devoto a Marcos Paz y el Gobierno avanza con el cierre de la cárcel

El Gobierno nacional dará por finalizada este lunes 19 de octubre la primera etapa del traslado de detenidos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento fueron reubicados alrededor de 1.400 presos, lo que representa más del 90% de la población del establecimiento porteño.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezarán una conferencia de prensa en Devoto para informar los avances del operativo. También participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez.

Según se informó, el procedimiento fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales de seguridad, con el objetivo de concretar la desocupación definitiva del histórico penal.

El traslado comenzó el pasado 11 de octubre y se desarrolló de manera progresiva para garantizar las condiciones de seguridad durante la movilización de los internos.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

El nuevo establecimiento penitenciario, ubicado en un predio de 80 hectáreas, tiene capacidad para alojar a 2.232 detenidos y cuenta con tecnología destinada al monitoreo y control de las instalaciones.

Entre sus principales características se destacan un sistema de 929 cámaras de alta resolución, apertura remota de celdas y mecanismos de comunicación entre el personal penitenciario y los internos mediante parlantes.

Además, dispone de sectores de atención sanitaria, espacios educativos, talleres de capacitación laboral, canchas deportivas y áreas destinadas a huertas.

El cierre de una cárcel histórica

La mudanza forma parte del acuerdo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires para cerrar progresivamente la cárcel de Villa Devoto, un establecimiento inaugurado en 1927 que durante décadas fue objeto de reclamos por sus condiciones edilicias y su ubicación en una zona residencial.

El pasado 8 de octubre, las autoridades nacionales y porteñas formalizaron la recepción provisoria del nuevo complejo penitenciario, paso previo al traslado de los detenidos.

Aunque el Gobierno considera que la primera fase representa un avance decisivo, el cierre definitivo de Devoto todavía requiere completar la reubicación de los internos restantes.

En paralelo, la Justicia dispuso que los próximos traslados sean comunicados a los tribunales y a las defensas, y que se garantice el acceso de la Procuración Penitenciaria para supervisar las condiciones de detención.