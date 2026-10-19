Octubre trágico en Salta: ya son 10 los muertos por siniestros viales

Tres personas perdieron la vida en siniestros viales registrados entre el domingo y la madrugada de este lunes en Salta. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la provincia y elevaron a 105 la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito en lo que va del año, según informó la Policía.

Durante el fin de semana, la Dirección General de Seguridad Vial controló más de 8.000 vehículos y detectó 77 conductores que incumplieron la Ley de Tolerancia Cero. Además, se labraron más de 1.000 infracciones por distintas faltas a la Ley Nacional de Tránsito.

Un conductor dio positivo con 1,97 de alcohol en sangre

El primero de los siniestros fatales ocurrió el domingo, alrededor de las 9.15, sobre la ruta provincial 33, donde colisionaron una camioneta y un automóvil.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil, un hombre de 54 años, sufrió lesiones de gravedad y falleció en el lugar.

El conductor de la camioneta resultó ileso, pero al realizarle el correspondiente test de alcoholemia se constató que tenía 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las circunstancias del choque son materia de investigación.

Un motociclista de 70 años murió tras chocar con una camioneta

El segundo accidente fatal se produjo horas después, sobre la ruta provincial 28, donde estuvieron involucrados una motocicleta y una camioneta que circulaban en el mismo sentido.

El motociclista, un hombre de 70 años, sufrió graves lesiones y fue trasladado al Hospital San Bernardo. Sin embargo, desde el establecimiento médico confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Un tercer fallecido en la ruta nacional 34

El último siniestro ocurrió este lunes, alrededor de las 5.30 de la madrugada, sobre la ruta nacional 34, a la altura del parque industrial.

En el lugar se produjo una colisión entre una motocicleta y un colectivo de larga distancia que circulaban en sentidos contrarios.

Debido a la gravedad del impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar.

Con estas tres víctimas, Salta acumula 10 fallecidos por siniestros viales en octubre y 105 en lo que va de 2026.

Las cifras vuelven a poner en foco la seguridad vial en la provincia, especialmente por la presencia de conductores alcoholizados y la gravedad de los accidentes registrados en las rutas salteñas.