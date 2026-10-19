Noche de agresión en San Ignacio: dos jóvenes fueron atacados y uno terminó hospitalizado

Un violento episodio se registró el sábado por la noche en barrio San Ignacio, en la ciudad de Salta, donde dos jóvenes fueron agredidos por un grupo de personas que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Según informó la Policía de Salta, el hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando los jóvenes circulaban por el sector y fueron abordados por varias personas, quienes los atacaron con elementos contundentes y un arma blanca.

Como consecuencia de la agresión, uno de los damnificados sufrió lesiones que requirieron su traslado al hospital San Bernardo, donde recibió asistencia médica. Hasta el momento, no se precisó la gravedad de las heridas.

Al arribar los efectivos policiales, las personas involucradas en el enfrentamiento se dispersaron en distintas direcciones, por lo que no pudieron ser identificadas inmediatamente.

Desde la fuerza señalaron que el episodio ocurrió en un contexto de consumo de alcohol y de enfrentamiento entre dos grupos.

La Policía trabaja para identificar a los responsables de la agresión y ponerlos a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades de los involucrados.