Francia bajo tensión: decretan toques de queda tras una ola de disturbios y saqueos

El Gobierno de Francia anunció este lunes toques de queda parciales en distintas ciudades del país, luego de un fin de semana de violentos disturbios que dejaron alrededor de 2.400 detenidos, casi mil policías y gendarmes heridos y numerosos comercios dañados.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que solicitó a los prefectos aplicar restricciones nocturnas de circulación en las zonas más afectadas, con el objetivo de frenar los saqueos y evitar nuevos enfrentamientos.

“Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, manifestó el jefe de Gobierno tras una reunión de crisis.

Las autoridades aclararon que las medidas serán localizadas y no implicarán un toque de queda general en todo el territorio francés.

Protestas por el costo de vida terminaron en graves disturbios

La crisis comenzó con movilizaciones estudiantiles y sindicales que reclamaban mejoras en la educación, mayores salarios y respuestas frente al aumento del costo de vida.

Durante el fin de semana, las protestas se extendieron por distintas ciudades, entre ellas París, Marsella y Lyon. Aunque buena parte de las manifestaciones fueron pacíficas, se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios de vehículos, ataques a edificios públicos y saqueos a comercios.

Según los balances difundidos por las autoridades francesas, unas 2.400 personas fueron detenidas durante las jornadas de violencia.

Los incidentes también provocaron importantes daños materiales. Comerciantes y autoridades locales cuestionaron la falta de preparación de las fuerzas de seguridad para contener los ataques.

Macron busca recuperar el control de las calles

El presidente Emmanuel Macron condenó los episodios de violencia y convocó reuniones de emergencia para evaluar la respuesta del Estado.

Desde el Gobierno atribuyeron parte de los disturbios a grupos radicalizados que, según su interpretación, buscan desestabilizar al país. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar las responsabilidades por los hechos registrados.

Por el momento, el Ejecutivo descartó declarar el estado de emergencia, al considerar que las restricciones localizadas son suficientes para intentar recuperar la normalidad.

La situación se desarrolla en medio de un clima de creciente tensión política y social, a pocos meses de las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Mientras las autoridades intentan contener los incidentes, las organizaciones estudiantiles y sindicales mantienen sus reclamos por el deterioro del poder adquisitivo y las condiciones de los servicios públicos.