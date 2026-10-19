Flávio Bolsonaro le preguntó a Lula por el voto de los presos y el presidente lo cruzó: “Hasta tu papá”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron un particular cruce durante el debate presidencial realizado este domingo 18 de octubre, de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 25.

La discusión comenzó cuando el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuestionó a Lula por los votos obtenidos entre las personas privadas de su libertad.

“¿Puede explicar por qué el 73% de los presos votó por usted?”, le preguntó Flávio Bolsonaro, sin presentar durante el intercambio una fuente que respaldara ese porcentaje.

La respuesta del mandatario brasileño sorprendió por su ironía: “Quiero que me vote el 100%, hasta tu papá”, lanzó Lula, en referencia a Jair Bolsonaro.

Pero el presidente fue más allá y continuó con la provocación: “Tu padre puede votar por mí porque sabe que soy mejor que vos”.

Flávio respondió que su padre no podía votar debido a la pérdida de sus derechos políticos, situación que atribuyó a una supuesta persecución política.

Un debate marcado por los cruces personales

El intercambio ocurrió durante el primer debate televisivo entre ambos candidatos de cara al balotaje presidencial de Brasil, organizado por la cadena Bandeirantes.

La discusión sobre el voto de las personas detenidas formó parte de un enfrentamiento más amplio sobre seguridad pública, corrupción y las propuestas de ambos espacios políticos.

En Brasil, las personas detenidas preventivamente que conservan sus derechos políticos pueden votar, mientras que quienes tienen una condena penal firme pierden temporalmente ese derecho.

El debate se desarrolló a una semana de la segunda vuelta presidencial, en un escenario de fuerte confrontación política entre Lula y Flávio Bolsonaro.