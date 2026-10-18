León XIV reapareció tras su operación de pulmón: “He sentido su apoyo”

El Papa agradeció las oraciones de los fieles durante el Ángelus y anunció que retomará gradualmente sus actividades después de recibir el alta médica.
El Mundo18/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El papa León XIV reapareció este domingo 18 de octubre ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, luego de recibir el alta médica tras una operación por cáncer de pulmón.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice encabezó el rezo del Ángelus y dedicó sus primeras palabras a agradecer las muestras de afecto recibidas durante su internación.

“Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí”, expresó ante más de 15 mil personas que se acercaron al Vaticano para acompañarlo.

“Realmente he sentido su apoyo. ¡Gracias!”, agregó.

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El Papa anunció cómo continuará su recuperación

León XIV fue dado de alta el sábado del Policlínico Gemelli de Roma, donde el martes había sido sometido a una intervención para extirpar un adenocarcinoma y el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

Durante su mensaje también agradeció a los médicos, enfermeros y trabajadores del hospital que participaron de su atención.

El Pontífice aseguró que la experiencia le permitió comprender más profundamente la situación de quienes atraviesan enfermedades o viven con alguna discapacidad.

Sobre sus próximos compromisos, anunció: “Ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

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