Caballos sueltos en rutas y calles de Salta: secuestraron 12 animales

La Policía de Salta secuestró 12 caballos que deambulaban sin cuidadores por rutas y espacios públicos de distintos puntos de la provincia, durante operativos destinados a prevenir accidentes de tránsito.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Departamento Caballería y se realizaron durante los últimos días en San José de Metán, Joaquín V. González y Vaqueros.

El procedimiento más importante tuvo lugar en Metán, donde los efectivos encontraron nueve caballos sueltos durante recorridos preventivos por la ruta nacional 9/34.

En Joaquín V. González, con colaboración de Seguridad Urbana, se secuestró otro equino que circulaba sin cuidador por el barrio Parque de Anta.

Por último, en Vaqueros, la Policía intervino en la intersección de avenida San Martín y calle Virgen del Valle, donde encontró otros dos caballos sueltos.

Desde la fuerza recordaron que la presencia de animales sin supervisión en la vía pública representa un riesgo para conductores y peatones.

Además, constituye una infracción prevista en el artículo 66 del Código Contravencional provincial, por lo que sus propietarios, tenedores o poseedores pueden ser sancionados.

Ante la presencia de animales sueltos en calles o rutas, se recomienda comunicarse inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para solicitar intervención policial.