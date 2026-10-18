Caballos sueltos en rutas y calles de Salta: secuestraron 12 animales

Los procedimientos se realizaron en Metán, Joaquín V. González y Vaqueros. Advierten que los propietarios pueden recibir sanciones.
Policiales18/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CABALLOS SUELTOS (1)

La Policía de Salta secuestró 12 caballos que deambulaban sin cuidadores por rutas y espacios públicos de distintos puntos de la provincia, durante operativos destinados a prevenir accidentes de tránsito.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Departamento Caballería y se realizaron durante los últimos días en San José de Metán, Joaquín V. González y Vaqueros.

El procedimiento más importante tuvo lugar en Metán, donde los efectivos encontraron nueve caballos sueltos durante recorridos preventivos por la ruta nacional 9/34.

En Joaquín V. González, con colaboración de Seguridad Urbana, se secuestró otro equino que circulaba sin cuidador por el barrio Parque de Anta.

DROGAFueron por una emergencia y encontraron 12 mil dosis de marihuana en una vivienda de Salta

Por último, en Vaqueros, la Policía intervino en la intersección de avenida San Martín y calle Virgen del Valle, donde encontró otros dos caballos sueltos.

Desde la fuerza recordaron que la presencia de animales sin supervisión en la vía pública representa un riesgo para conductores y peatones.

Además, constituye una infracción prevista en el artículo 66 del Código Contravencional provincial, por lo que sus propietarios, tenedores o poseedores pueden ser sancionados.

Ante la presencia de animales sueltos en calles o rutas, se recomienda comunicarse inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para solicitar intervención policial.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail