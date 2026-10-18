Racing e Independiente juegan un clásico decisivo: horario, TV y cómo llegan

Racing e Independiente protagonizarán este domingo 18 de octubre una nueva edición del clásico de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 14:45 en el estadio Presidente Perón y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

La Academia llega en un momento complicado. Perdió cinco de sus últimos siete partidos y suma apenas 11 puntos, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Independiente tampoco atraviesa su mejor momento, aunque se encuentra mejor ubicado. El equipo de Jadson Viera acumula 18 unidades y comienza la fecha en el séptimo puesto de su zona.

La previa publicada por TyC Sports recuerda que el último enfrentamiento entre ambos fue en abril, cuando Independiente ganó 1 a 0 con un gol de Gabriel Ávalos.

Las posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo o Luciano Cabral.

El encuentro será dirigido por Facundo Tello, con Germán Delfino a cargo del VAR.

Con realidades diferentes, pero necesitados de puntos, Racing e Independiente buscarán quedarse con un clásico que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el campeonato.