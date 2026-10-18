River visita a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en los playoffs

El Millonario jugará este domingo a las 20:15 en Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura. 
Deportes18/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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River Plate enfrentará este domingo 18 de octubre a Belgrano de Córdoba, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se disputará desde las 20:15 en el estadio Gigante de Alberdi, por la fecha 13 de la Zona B, con transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de empatar 1 a 1 ante Sarmiento de Junín y necesita sumar de a tres para ingresar entre los ocho mejores de su grupo.

Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa un buen momento. El conjunto conducido por Ricardo Zielinski acumula seis partidos sin derrotas, con tres empates y tres victorias consecutivas. En su última presentación superó 2 a 0 a Racing.

CLASIFICADOS 💙🤍🤎__16vos vuelta _ Revalida __Huracán LH 1 (1) - 0 (3) Juventud Antoniana __🔜 8vos de Final __Fotos _kevnic_ _ Prensa de Huracán(.jpgJuventud Antoniana avanzó a octavos de final pese a la derrota en Mendoza

Un duelo con antecedentes recientes

El encuentro también tendrá sabor a revancha para River, ya que Belgrano se impuso 3 a 2 en la final del anterior torneo, con dos goles de Nicolás Fernández y uno de Leonardo Morales.

Entre los futbolistas destacados del conjunto cordobés aparecen Lucas Zelarrayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni.

En River, las expectativas están puestas en Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Ángel Correa, piezas importantes para intentar recuperar terreno en la tabla.

Con la clasificación todavía en disputa, el Millonario buscará conseguir una victoria como visitante frente a un rival que pretende mantenerse entre los primeros puestos de la Zona B.

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