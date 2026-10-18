Messi imparable: marcó dos golazos y llevó al Inter Miami a su tercera victoria consecutiva

Lionel Messi volvió a ser la gran figura del Inter Miami, que derrotó 3 a 1 a Atlanta United como visitante por la MLS. El capitán argentino convirtió dos golazos en el segundo tiempo y alcanzó los 936 tantos como profesional.

Según informó ESPN, el equipo dirigido por Kily González consiguió su tercera victoria consecutiva y se mantiene como escolta de Nashville en la Conferencia Este, con la clasificación a los playoffs asegurada.

El primer gol llegó a los 45 minutos, cuando Germán Berterame culminó una jugada colectiva en la que participaron Rodrigo De Paul, Messi y Luis Suárez.

En el complemento apareció toda la calidad del rosarino. A los 56 minutos, Messi combinó con Berterame y definió para establecer el 2 a 0. Apenas cuatro minutos después, volvió a superar a la defensa rival y convirtió el tercero.

Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, descontó a los 89 minutos mediante un penal ejecutado por Fafà Picault.

Con este resultado, Inter Miami continúa su preparación para la postemporada de la MLS. Antes de finalizar la fase regular deberá enfrentar a New York Red Bulls, Cincinnati, New England Revolution y Charlotte.

Por su parte, Atlanta United permanece en el decimocuarto puesto de la Conferencia Este, con 30 puntos y cada vez menos posibilidades de acceder a la siguiente instancia.