Argentina empezó ganando, pero Alemania le dio vuelta el partido en el Mundial femenino Sub 17

La Selección argentina femenina Sub 17 comenzó con una derrota su primera participación en un Mundial de la categoría. En Marruecos, el equipo nacional perdió 2 a 1 ante Alemania, pese a haberse puesto en ventaja durante los primeros minutos.

La Albiceleste abrió el marcador a los 9 minutos con un gol de Mercedes Diz, que aprovechó una recuperación de Julieta Aguilar cerca del área rival.

Sin embargo, Alemania empató a los 24 minutos mediante Johanna Hebben y, antes del descanso, Argentina sufrió la expulsión de Oriana Bralo tras una revisión arbitral.

Con una jugadora más, el conjunto europeo dio vuelta el resultado en el inicio del segundo tiempo gracias a un gol de Mia Kuhn.

El equipo dirigido por Christian Meloni intentó reaccionar, pero no logró alcanzar la igualdad.

La crónica de 442 de Perfil destaca que Argentina había comenzado con intensidad y oportunidades para ampliar la ventaja, aunque la expulsión terminó condicionando el desarrollo del encuentro.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

La Selección tendrá una nueva oportunidad el martes 20 de octubre, a las 12 (hora argentina), cuando enfrente a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo A.

El cierre de la fase de grupos será el viernes 23 frente a Marruecos, anfitrión del torneo.