Pasos fronterizos este domingo: habilitaron Jama, mientras Sico sigue cerrado
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el estado de los pasos fronterizos para este domingo 18 de octubre, con novedades para quienes viajen hacia Chile, Bolivia y Paraguay.
La principal novedad es que el paso de Jama, en Jujuy, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, mientras que Sico permanece cerrado y Socompa permite únicamente el tránsito ferroviario.
Cruces hacia Chile
Paso de Sico: cerrado para toda clase de vehículos.
Paso de Jama: habilitado de 8 a 20 para todo tipo de vehículos.
Paso Socompa: habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario.
En Jama se prevén temperaturas de entre -2° y 13°, con vientos de 84 km/h. En Socompa, las ráfagas también representan un factor de riesgo, con vientos informados de 78 km/h.
Cruces hacia Bolivia
Los principales pasos fronterizos se encuentran habilitados, aunque con diferentes horarios:
Aguas Blancas, servicio de chalanas: de 7 a 9.
Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.
Los Toldos: habilitado las 24 horas.
Puente Internacional de Aguas Blancas: habilitado las 24 horas.
Defensa Civil advirtió sobre condiciones de nubosidad, lloviznas y bajas temperaturas, especialmente en las localidades del norte provincial.
Cruce hacia Paraguay
El paso internacional de Misión La Paz se encuentra habilitado de 7 a 20.
Se recomienda circular con precaución, llevar la documentación personal y del vehículo actualizada y respetar las indicaciones del personal fronterizo.
Antes de iniciar un viaje, especialmente hacia Chile, las autoridades aconsejan consultar nuevamente el estado del paso debido a posibles modificaciones por las condiciones meteorológicas.