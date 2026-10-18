Aeropuerto de Salta opera con normalidad este domingo, pero hay vuelos demorados

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona con normalidad este domingo 18 de octubre, con la pista, la terminal y los servicios aeroportuarios habilitados, según informó la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por Aeropuertos Argentina, algunos vuelos presentan modificaciones en sus horarios, aunque la mayoría de las operaciones se desarrolla según lo previsto.

Entre las llegadas, el vuelo AR 1490, procedente de Aeroparque, figura demorado de las 14:50 a las 16:15. También registra una modificación el AR 1500, previsto inicialmente para las 20:20 y reprogramado para las 22:15.

En las partidas, el vuelo AR 1491, con destino a Aeroparque, aparece demorado de las 15:40 a las 17, mientras que el AR 1501, hacia Ezeiza, pasó de las 21:25 a las 22:55.

Por otra parte, Defensa Civil indicó que los servicios de transporte, taxis, estacionamiento y asistencia al pasajero se encuentran disponibles.

Se recomienda a quienes tengan previsto viajar consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto y presentarse con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales.

Los horarios pueden sufrir nuevas modificaciones durante la jornada.