Crece la demanda de oficios en Salta: las aulas municipales están llenas y ya casi no hay deserción

Claudia Vilte aseguró que más vecinos buscan aprender un oficio para conseguir trabajo. Mecánica y marroquinería fueron las capacitaciones más convocantes.
Salta17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Escuela de artes y oficios

La necesidad de encontrar una salida laboral está modificando la participación en las capacitaciones municipales de Salta. Según la coordinadora general de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, este año las aulas se mantienen completas y disminuyó considerablemente el abandono de los cursos.

En Vale Todo, por Aries, explicó que anteriormente muchos alumnos dejaban las capacitaciones antes de terminarlas, mientras que ahora buscan completar la formación para obtener una certificación y mejorar sus posibilidades de empleo.

“Este año las aulas están completas, al 100%, porque la gente realmente no busca un oficio por una curiosidad. Lo necesita como una herramienta para una oportunidad laboral”, señaló.

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Entre las propuestas más solicitadas destacó mecánica y marroquinería, además de electricidad y otros oficios.

Vilte también indicó que incorporaron capacitaciones en electricidad y herrería industrial vinculadas con las necesidades de las empresas mineras. En ese marco, adelantó que trabajan con Eramine en nuevas propuestas destinadas exclusivamente a mujeres.

Como ejemplo de articulación con empresas, mencionó un curso desarrollado junto a Mantelectric, tras el cual cuatro participantes consiguieron trabajo en Lusal.

Los interesados pueden consultar las capacitaciones en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910, de 8 a 20, o a través de la página de la Municipalidad.

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