Día de la Madre en Salta: ferias artesanales y espectáculos gratuitos durante el fin de semana

Las ferias artesanales de Salta ofrecerán este fin de semana distintas opciones para comprar regalos y disfrutar de actividades culturales por el Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre.

La Municipalidad informó que los puestos funcionarán de 10 a 22, con productos elaborados por artesanos locales, tanto para quienes busquen un presente como para las familias que quieran recorrer los paseos de la ciudad.

Dónde estarán las ferias

Este sábado 17 de octubre habrá puestos en plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700, todos de 10 a 22.

Además, desde las 18:30, el Paseo de los Poetas tendrá un festejo especial con presentaciones de los talleres municipales de canto del Centro Cultural Dino Saluzzi y del CIC de Santa Cecilia, folclore del CIC de Asunción y tango.

Para el domingo 18 de octubre, las ferias continuarán en plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900, también de 10 a 22.

La propuesta busca acompañar las compras por el Día de la Madre y ofrecer espacios de encuentro con música, danza y producciones artesanales salteñas.