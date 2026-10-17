Aeropuerto de Salta: vuelos sin demoras ni cancelaciones este sábado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta funciona con normalidad este sábado 17 de octubre, sin demoras ni cancelaciones registradas en los vuelos programados, de acuerdo con la información de Aeropuertos Argentina.

Por su parte, la Subsecretaría de Defensa Civil informó que la terminal aérea mantiene su horario operativo habitual, de 6 a 23, con servicios nacionales e internacionales.

La situación permite que las operaciones se desarrollen según la programación prevista, aunque los pasajeros deben consultar el estado actualizado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

Para los viajes nacionales se recomienda presentarse con dos horas de anticipación, mientras que para los internacionales la sugerencia es llegar tres horas antes.

También se aconseja tener a mano el DNI o pasaporte y la documentación necesaria para los controles de seguridad.