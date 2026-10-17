Fin de semana del Día de la Madre en Salta: lluvias y frío, con máximas de 16°

El fin de semana del Día de la Madre estará marcado por el frío, la humedad y la posibilidad de lluvias en Salta Capital. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto este sábado 17 como el domingo 18 de octubre tendrán temperaturas máximas de apenas 16°.

Para este sábado se esperan lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40% y el 70% durante la segunda mitad de la jornada, con una mínima de 10°.

El domingo, Día de la Madre, comenzará con una mínima de 9° y posibles lloviznas durante la madrugada. Se prevén lluvias aisladas por la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado y disminuirá la probabilidad de precipitaciones.

Cuándo vuelve el calor a Salta

Las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente durante la próxima semana. El lunes tendrá una máxima de 17° y el martes llegará a 21°.

El ascenso será más marcado desde el miércoles, con una máxima prevista de 25°, mientras que el jueves y el viernes podrían alcanzar los 26°.

De esta manera, quienes organicen almuerzos o reuniones familiares para el domingo deberán contemplar la posibilidad de lluvias y temperaturas bajas durante buena parte del día.