Estudiantes de Comunicación de la UNSa harán prácticas en museos de Salta

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) podrán realizar prácticas profesionales supervisadas en el Museo de la Ciudad y la Casona de Castañares, a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad y la Facultad de Humanidades.

El acuerdo, formalizado el viernes 16 de octubre, permitirá que los alumnos participen en proyectos de comunicación cultural y apliquen sus conocimientos en espacios municipales.

Entre las actividades previstas se encuentran elaborar diagnósticos sobre el uso de tecnologías, diseñar contenidos multimedia y desarrollar propuestas digitales para mejorar la difusión de las actividades y el patrimonio de ambos museos.

La secretaria municipal de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, destacó que los estudiantes pueden aportar nuevas perspectivas a la gestión de los espacios culturales, especialmente en redes sociales.

Por su parte, la decana de Humanidades, María Mercedes Quiñonez, resaltó la importancia de que los futuros profesionales adquieran experiencia en situaciones reales de trabajo.

El convenio estará vigente hasta diciembre de 2027 y contará con acompañamiento docente. Además, desde el municipio adelantaron que se analiza ampliar estas experiencias a estudiantes de la carrera de Turismo.