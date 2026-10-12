Murió RJ Mitte, el recordado Walter White Jr. de ‘Breaking Bad’

La industria del espectáculo despide prematuramente a una de sus caras más reconocibles de la televisión contemporánea. RJ Mitte, mundialmente famoso por interpretar al hijo del protagonista Walter White en la multipremiada serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en la localidad de Brownsville, Texas. Sus representantes confirmaron la trágica noticia mediante un comunicado oficial en el que destacaron su talento actoral, su vocación filantrópica y la enorme pasión con la que defendió la visibilidad y los derechos de la comunidad con discapacidad en Hollywood y el mundo.

El papel de Walter White Jr., que encarnó a lo largo de las cinco temporadas del aclamado drama televisivo entre 2008 y 2013, catapultó a Mitte a la fama global. Al igual que su personaje en la ficción, el actor convivía desde su infancia con parálisis cerebral, una condición que lejos de limitarlo se convirtió en el motor para llevar una representación genuina a las pantallas. Tras el éxito de la serie, Mitte aprovechó su proyección pública para consolidarse como embajador de organizaciones de peso internacional como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir su propia fundación orientada al desarrollo de proyectos comunitarios.

Tras su icónico paso por la producción encabezada por Bryan Cranston, el artista mantuvo una carrera constante en el cine y la televisión. Encabezó proyectos destacados como la película Triumph (2021) —donde interpretó a un joven luchador con su misma condición neurológica—, largometrajes como Love Me Dead y Westhampton, y producciones televisivas de la talla de Switched at Birth y The Guardians of Justice. Su trágica partida conmueve al ámbito cultural, que despide no solo a un talentoso intérprete de la época dorada de la televisión, sino a un referente decisivo en la lucha por la inclusión social.

(Con información de Infobae)