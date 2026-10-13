Con Atlético de Madrid - Manchester United como destacado se juega la segunda fecha de la Champions League

La actividad iniciará con los primeros dos partidos que están programados para las 13:45. En uno de ellos, el Sabah de Azerbaiyán recibirá al Slavia Praga de la República Checa, mientras que en el otro se enfrentarán en Francia el Lens contra el Sporting de Lisboa de Portugal.

Por su parte, desde las 16, se llevarán adelante siete partidos en simultáneo, con el duelo destacado entre Atlético de Madrid y Manchester United en el Metropolitano. El conjunto de "Cholo" Simeone, con "Cuti" Romero y Julián Álvarez a la cabeza, buscará reponerse de la derrota frente al Liverpool en la primera fecha. En frente estarán los "Red Devils" con "Licha" Martínez, que golearon 4-0 en la apertura de la competencia con tanto del entrerriano.

Otro de los argentinos que tendrá acción será Lautaro Martínez, cuando su Inter, también a las 16, reciba al Brujas en Milán. En Inglaterra, el Arsenal, elenco que tiene a Gabriel Heinze como asistente, recibirá al Lille, mientras que el Barcelona visitará al Galatasaray en otro de los duelos atractivos de la jornada.