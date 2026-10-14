Una noche de música española en Salta: la Sinfónica de la UCASAL homenajeará a Manuel de Falla

La música española tendrá una noche especial en Salta. Este sábado 17 de octubre, a las 21, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Salta ofrecerá un concierto gratuito en homenaje a Manuel de Falla, al cumplirse 80 años de su fallecimiento.

El encuentro contará con la participación del director español Ernesto Monsalve, quien destacó la relación cultural entre Argentina y España y explicó por qué se eligió a Salta para esta conmemoración.

En diálogo con Aries, Monsalve señaló que la iniciativa surgió a partir de los vínculos entre la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), que impulsa la actividad musical bajo la dirección del maestro Jorge Lehz.

“Los salteños y salteñas que se acerquen a este concierto van a disfrutar de una música que no van a entender como lejana o ajena, sino completamente propia”, expresó.

Un homenaje con historia argentina

El director recordó que Manuel de Falla vivió sus últimos años en Argentina, donde falleció en 1946. El programa incluirá composiciones del músico español, junto con obras de sus predecesores y contemporáneos.

Monsalve también elogió la actividad cultural salteña y destacó que la ciudad cuenta con una orquesta provincial, una universitaria y distintas agrupaciones musicales.

“Acercarme hasta Salta es acercarme a una de las ciudades más culturales y que más se enfoca en la música de Argentina”, sostuvo.

El concierto se realizará en el salón principal del Hotel Alejandro I, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del lugar.