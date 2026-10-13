Tomas, cortes y vigilias preparan el terreno para la quinta Marcha Universitaria
Las comunidades académicas han encendido los motores de la protesta con una batería de medidas de fuerza que incluyen clases públicas, cortes de calles y tomas de facultades en distintas dependencias de la Universidad de Buenos Aires y otras casas de altos estudios.
Este despliegue territorial busca calentar los motores de cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo jueves a las puertas del Parlamento, un escenario donde convergerán reclamos presupuestarios, el rechazo al desfinanciamiento del sector y la exigencia de respuestas ante la emergencia en discapacidad.
El cronograma de protestas, diagramado con asambleas y vigilias en facultades como Filosofía y Letras, Sociales e Ingeniería, refleja el descontento acumulado frente a la falta de acuerdos paritarios y la demora en la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
A este malestar se le suman tensiones institucionales y judiciales tras los recientes cruces por el decreto que condicionaba los fondos, las protestas en el Palacio Pizzurno y el endurecimiento de la postura oficial frente a las ocupaciones de edificios públicos.
La convocatoria no solo aglutina al arco estudiantil y docente, sino que teje una amplia alianza multisectorial que incluye a sindicatos, agrupaciones políticas de diverso signo y movimientos sociales dispuestos a copar las calles.
Con un temario que también apunta a derogar el DNU 70/2023 y frenar el impacto del ajuste, el movimiento universitario se dispone a medir nuevamente su músculo político en una semana caliente que pondrá a prueba la relación entre las bases educativas y el Ejecutivo nacional.
(Con información de La Nación)