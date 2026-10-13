ATE lanza un paro nacional y se acopla a la mega marcha universitaria

La tensión en la calle escala a niveles críticos con la confirmación de un nuevo paro nacional de 24 horas por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, que vaciará las dependencias públicas de todo el país en rechazo frontal al DNU 70/2023.

Con el liderazgo de Rodolfo Aguiar al frente, el sindicato ratificó su desembarco masivo en las inmediaciones del Parlamento para el próximo jueves a partir de las 13:30 horas, endureciendo el pulso contra el Ejecutivo en paralelo al debate legislativo que buscará anular el decreto fundacional de la gestión libertaria.

La medida de fuerza estatal no hará más que potenciar la masiva convocatoria de la Quinta Marcha Federal Universitaria, generando un cóctel explosivo de protestas que aglutinará al movimiento estudiantil, gremios docentes, organizaciones sociales y partidos de todo el arco opositor.

Bajo la consigna de frenar lo que califican como un "saqueo institucional" que afecta tanto a la educación superior como a la soberanía territorial y los derechos laborales, la movilización promete paralizar el centro porteño y los principales centros urbanos del interior.

Mientras los servicios esenciales operarán bajo un esquema estricto de guardias mínimas —afectando sectores estratégicos como aduanas, transporte, sanidad y organismos previsionales—, el Gobierno afronta un test de fuego en el plano legislativo y social.

(Con información de Cronista)