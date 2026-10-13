En tres años bajaron las muertes en las cárceles de Salta

Entre los datos que dejó el primer Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia en Argentina realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; uno llama la atención. Mientras que en varias estadísticas los números arrojan una situación grave, como una muerte en cárcel cada 16 horas en el país; a la par se muestra un llamativo descenso en Salta.

Durante los tres años, del 2022 al 2024, la cantidad de fallecimientos en cárceles salteñas descendieron, lo que impacta en una disminución de la tasa de mortalidad. Durante ese período, en total murieron 19 personas bajo custodia penitenciaria y 6 en cárceles.

Durante el 2022, según el informe, se registraron 11 muertes en cárceles, y una tasa de 2,8 por cada mil personas privadas de libertad. En 2023 fueron 5 muertes, con una tasa de 1,3 por mil. Mientras que en el 2024 se registraron 3 muertes, con una tasa de 0,8 por mil. Entre el primer y el último año, las muertes pasaron de 11 a 3 y la tasa bajó de 2,8 a 0,8 por mil.

El año de mayor descenso fue el 2023, al bajar a la mitad el registro respecto al año anterior.

Con esos valores, Salta se ubicó por debajo de la tasa nacional promedio, que va de 3,3 a 3,5 por cada mil personas privadas de libertad.

Según el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), de esas 19 muertes en cárceles, nueve se registraron como “enfermedades”, cuatro como causas externas y seis como causas “desconocidas”. En estos últimos casos, el organismo señala que “no se cuenta con la información mínima que permitiría clasificar el deceso”.

El CNPT también aclaró que los datos de la provincia son “provisorios” y pidió leer las cifras del informe como “un piso mínimo”, por las dificultades para acceder a la información y la falta de registros más completos.