Fin de semana largo: la ocupación hotelera alcanzó el 62% y dejó más de $2.600 millones

La ciudad de Salta registró una ocupación hotelera promedio del 62% durante el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre, con un impacto económico estimado en $2.656.946.317, de acuerdo con el avance estadístico elaborado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad.

Durante los cuatro días se contabilizaron 6.958 arribos y 18.090 pernoctaciones en la ciudad. El mayor nivel de ocupación se alcanzó el sábado, cuando los alojamientos registraron un promedio del 69%.

El movimiento turístico coincidió con una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que reunió a vecinos y visitantes en distintos espacios de la capital salteña.

Entre los eventos se destacaron los recitales de Fito Páez y Ke Personajes, la presentación de El lago de los cisnes en el Teatro Provincial y distintas funciones teatrales. También se desarrolló el encuentro deportivo federal, inclusivo y diverso “La Cancha es de Todes”.

La programación incluyó además actividades de la Feria del Libro de Salta, ferias artesanales y una exposición del Club Chevrolet Salta, entre otras propuestas realizadas durante el fin de semana.

De acuerdo con el informe municipal, la actividad turística generó movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios, en un fin de semana marcado por la diversidad de espectáculos y actividades en la ciudad.